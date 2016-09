Fængslet for vold mod fængselsfunktionær

Grundlovsforhøret i Retten i Glostrup skete for lukkede døre. Det var af hensyn til efterforskningen hos Vestegnens Politi, der fortsat efterlyser en 33-årig mand, som mistænkes for at have deltaget i overfaldet.

Vestegnens Politi har tidligere oplyst, at overfaldet på fængselsfunktionæren skete mandag den 5. september omkring kl. 15.45. Han sad i sin bil på p-pladsen ved børneinstitutionen Solhøj i Charlotteager i Hedehusene og ventede, mens hans kone var inde og hente børnene. Mens han sad i bilen blev han overfaldet af to personer. Han blev slået med en knytnæve i ansigtet, spyttet på og fik råbt skældsord efter sig.

Vestegnens Politi mangler fortsat at tale om en 33-årig mand, som man mistænker for at have medvirket. Og så ønsker politiet fortsat vidner. Vestegnens Politi vil rigtig gerne i kontakt med vidner der har set overfaldet, eller som har lagt mærke til de to mænd inden overfaldet. Det fandt sted på p-pladsen foran daginstitutionen Solhøj på Charlotteager 226 mandag den 5. september kl. ca. 15.45. Har man oplysninger i sagen, så vil Vestegnens Politi meget gerne høre det - døgnet rundt - på telefon 43861448.