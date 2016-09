Vestegnens Politi vil gerne have oplysninger om overfaldet på fængselsfunktionæren mandag eftermiddag. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Fængselsfunktionær overfaldet: Politi efterlyser vidner

Taastrup - 06. september 2016 kl. 21:13 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vestegnens Politi har tirsdag eftermiddag anholdt en 27-årig mand fra Hedehusene for overfald på en fængselsfunktionær i Hedehusene. Politiet søger vidner, der har set noget ved børneinstitutionen Solhøj i Charlotteager, både omkring selve overfaldet og før.

Anholdelsen skete i forlængelse af at fængselsfunktionæren i tirsdag formiddag anmeldte, at han var blevet overfaldet af to gerningsmænd uden for sit barns daginstitution i Hedehusene. Overfaldet var sket dagen før - mandag den 5. september - og i forbindelse med overfaldet var fængselsfunktionæren blev slået i ansigtet og spyttet på.

Fængselsfunktionæren kunne i forbindelse med afhøring oplyse, at han havde genkendt gerningsmændene, hvoraf den ene var en tidligere indsat fra mandens arbejde i Kriminalforsorgen. Fængselsfunktionæren oplyste til politiet, at han mente, at overfaldet skyldes netop arbejdet.

Efter kort efterforskning kunne Vestegnens Politi anholde den ene af de to formodede gerningsmænd ligesom den anden mistænkte, der er kendt af politiet, nu er efterlyst.

Både den 27-årige mand, og den anden nu efterlyste gerningsmand er fra samme lokalområde i Hedehusene. Den efterlyste mand, som politiet kender identiteten på, er i begyndelsen af 30'erne og er kendt af politiet i forvejen.

»Det er en skærpende omstændighed, at fængselsfunktionæren angiveligt er blevet overfaldet på grund af sit arbejde i Kriminalforsorgen. Nu vil vores jurister tage stilling til om den anholdte skal stilles over for en dommer i morgen,« siger politikommissær Kåre Lausten fra Vestegnens Politi.

Politiet vil rigtig gerne i kontakt med vidner der har set overfaldet, eller som har lagt mærke til de to mænd inden overfaldet. Det fandt sted på p-pladsen foran daginstitutionen Solhøj på Charlotteager 226 i går, mandag den 5. september kl. ca. 15.45. Har man oplysninger i sagen, så vil Vestegnens Politi meget gerne høre det - døgnet rundt - på telefon 43861448.