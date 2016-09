Få vasket din bil og gør en god gerning

»Vi tror på, at selv om man har været kriminel kan man sagtens have et job og være til stor gavn for en arbejdsplads. Vores erfaringer viser, at de unge der får en chance for at vise hvad de kan i et job ikke laver ny kriminalitet. Ressourcen ønsker med dette arrangement at vise lokalsamfundet og dets virksomheder at der findes masser af unge mennesker der trods en kriminel baggrund kan være en god medarbejder og et plus for virksomheden,« siger Charlotte Rymsz. Hun er coach og mentor hos Ressourcen, som tilbyder afklaring- og vejledningsforløb rettet mod uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Målgruppen er borgere over 18 år, med psykosociale problemer, f.eks. misbrug, kriminalitet, ADHD, psykiske lidelser, lavt selvværd mm.