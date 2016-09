Få tjekket dine lunger for KOL

Man kan stoppe udviklingen af KOL ved blandt andet at stoppe med at ryge. Foto: Lars Skov

Taastrup - 16. september 2016

Kom forbi City2 Apoteket på tirsdag den 20. september mellem klokken 10.00 og klokken 14.00 eller fredag den 30. september klokken 13.00- og klokken 15.30 og få en lungefunktionstest, som udføres af Lotte, Sascha, Jane eller Sandra fra Høje Taastrup Sundhedscenter.

Kom forbi, hvis du hvis du er det mindste i tvivl om du kar KOL, hurtigt indsats er vigtigt.

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Omkring 320.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den. Kronisk betyder, at du skal leve med det resten af livet.

Men du kan bremse udviklingen i KOL ved at stoppe med at ryge, være fysisk aktiv og tage medicin. Obstruktiv betyder, at luftvejene er obstruerede, det vil sige forsnævrede, så det kræver mere arbejde at få luften til at passere i dine lunger end normalt.

De fleste er omkring 50 til 60 år, når de får diagnosen stillet. Jo tidligere KOL bliver opdaget, jo flere gode leveår har du forude. Du kan gøre meget for at bremse sygdommens udvikling og mindske dine symptomer. Det typiske tegn på KOL er hoste og åndenød ved anstrengelse. Åndenøden skyldes, at lungefunktionen er permanent nedsat. Mange bortforklare disse symptomer i begyndelsen, som dårlig kondition, forkølelse m.m.

Har du risiko for KOL? Bliver du nemt forpustet? Har du en pibende eller hvæsende vejrtrækning? Hoster du? Hvis du i mere end to måneder har haft et eller flere af disse symptomer, har du måske KOL. I følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør du gå til læge og få målt din lungefunktion. En tidlig diagnose er vigtig, så behandling kan sættes igang, før lungerne tager yderligere skade.

Lungeforeningen vil ligeledes væres tilstede ved målingerne. Har du en lungesygdom eller er du pårørende til en person med en lungesygdom og vil du gerne vide mere om denne sygdom, så kom forbi på tirsdag den 20. september eller fredag den 30. september. Lungeforeningen arbejder for mere viden, bedre behandling og bedre forebyggelse af lungesygdomme, samt bedre livskvalitet for dem, der allerede er påvirket af lungesygdomme og åndenød i hverdagen uanset om de er børn, voksne eller pårørende. Du kan i ugerne 38-39 komme forbi City2 Apoteket og få materiale om sygdommen KOL, hvis du ikke har mulighed for at komme de pågældende dage.