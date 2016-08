Få indflydelse i svømmehallen

Formålet med Brugerrådet i Fløng Svømmehal er at sikre brugerne af hallen indflydelse på hallens drift og udvikling. Der er brug for, at de daglige gæster giver deres besyv med, samt kommer med nye ideer og tiltag. Brugerrådet og hallens personale er således åbne overfor alle forslag og håber derfor på, at så mange af brugerne har lyst til at stille op som kandidater til valget.