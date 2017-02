Få en gratis energigennemgang

Fem samlede boligforeninger - ejere eller lejere - får mulighed for at få en gratis energigennemgang, hvor der i særlig grad vil blive lagt vægt på indeklima og komfort.

Det sker i forbindelse med, at kommunens klimasekretariat har indgået et samarbejde med Energistyrelsen og tre andre kommuner, nemlig Næstved, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm. Høje-Taastrup kommune har tidligere - i forbindelse med et EU-projekt - stået for en gennemgang af 15 andre boligafdelinger for at afdække, hvordan de vil kunne begrænse deres energiforbrug og dermed deres driftudgifter.