Få en fornemmelse af fortiden i Fløng

Midt i det, der nu er et villakvarter i Fløng, finder man et fortidsminde i form af en gammel baunehøj, der nærmest er vokset sammen med en bakke og by med tiden. Her finder man også fundamentet af en møllestub. Med bakkens 42 meter over havets overflade udgør stedet et godt udsigtspunkt. Stedet er i dag en lille grøn oase i byen, og fra toppen af bakken kan man se det meste af Fløng.