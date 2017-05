FDF udfordrer til dyst

Hedelandsdysten bliver holdt den 27. august i Hedehusene og ambitionen er, at det skal være Danmarks mest familievenlige motionsløb. Løbet er familievenligt, fordi både børn og voksne kan løbe med og fordi, der bliver indrettet et stort målområde med masser af sjove aktiviteter. Det er FDF Hedehusene der står for aktiviteterne i målområdet og her kan man dyste, bevæge sig, grine og hygge. »Hedelandsdysten er for hele familien, men lidt intern konkurrence skader ikke. Til løbet kan du udfordre din gode ven, familiemedlem, kone, mand, kæreste eller kollega, men efter løbet er der også mulighed for at dyste,« siger Jørgen Mathiesen fra FDF Hedehusene. »FDF Hedehusene byder på en masse spændende og gratis dystaktiviteter i målområdet. En dyst varer mellem fem og 10 minutter og alle kan være med, uanset fysisk form. I de fleste aktiviteter kan børn og voksne dyste mod hinanden. I kan prøve én dyst eller I kan prøve dem alle - det er helt op til jer. Når I er færdige med at dyste, kan I hygge jer med at lave snobrød på bål - den helt perfekte afslutning på en dejlig aktiv dag,« slutter Jørgen Mathiesen.