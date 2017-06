Michael Ziegler ser allerhelst, at de forskellige organisationer slog sig sammen og lavede én stor analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, i stedet for flere forskellige med forskellige parametre. Foto: Kenn Thomsen

Erhvervsvenlige kommuner: Høje-Taastrup ligger i bunden

- Vi har helt bevidst valgt at måle os selv på den analyse af erhvervsvenlighed, som Dansk Industri (DI) foretager, da det er den toneangivende måling. Dansk Byggeris analyse er efter min mening lidt sværere at løbe efter, fordi målene ændrer sig fra år til. Vi vil gerne bruge disse analyser til at måle, om vi bliver bedre inden for de givne parametre, og det er svært, når målene hele tiden flytter sig, siger Michael Ziegler og understreger, at analysen fra DI også indeholder en måling af, hvordan kommunernes erhvervsvenlighed opleves.