Erhvervsrådet svinger golfkøllerne

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup har i årets første seks måneder haft en række netværksmøder, et kursus og andre events. Fredag den 9. juni bliver der bundet en sløjfe på forårssæsonen med et kombineret arrangement i Hedeland Golfklub.

Her kan rådets medlemmer, både øvede og uøvede, komme ud og svinge golfkøllerne og bagefter høre et indlæg om, hvordan iværksættere og erfarne erhvervsfolk bedst muligt matches med hinanden.

Matchmaking med mentorer Næste indslag er i klubhuset, hvor erhvervschef Thomas Hørdam, Lejre, vil fortælle om det mentorkoncept for iværksættere, som han har været med til at udvikle og blandt andet har været indbudt til at præsentere på flere konferencer i USA og i Toronto og Moskva.

»På den måde sikrer du, at mentor og iværksætter er motiverede, når de møder hinanden. At være mentor er ikke forbeholdt ældre, måske pensionerede erhvervsfolk. Det skal være personer, som motiveres af at møde andre spændende personer og være med til at skabe forandring hos dem. Tilsvarende kan du ikke putte en hvilken som helst iværksætter ind i et mentorforløb. Det er vigtigt, at personen har ambitioner og er passioneret om sin virksomhed,« siger Thomas Hørdam.