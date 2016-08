Er du pårørende til en afasiramt?

At være pårørende til en person med afasi kan være en stor udfordring. Mange pårørende oplever et stort ansvar i forbindelse med forskellige udfordringer, ændrede livsvilkår og nye roller i dagligdagen. Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, påvirker det ikke alene den, der får sygdommen, men også resten af familien og det tætte netværk. Det kan være af stor betydning, at man får talt med andre om sin situation.

Et nyt gruppeforløb i Frivilligcenter Høje-Taastrup har fokus på hjælp til selvhjælp og består af et seks ugers program fordelt på følgende mandage: 29/8, 5/9, 19/9, 26/9, 10/10 samt 17/10 fra kl. 17.15 til 18.45. Gruppeforløbet foregår i Frivilligcenter Høje-Taastrups lokale i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71.

Gruppeforløbet vil bestå af relevante oplæg efterfulgt af dialog, som kommer til at danne rammen for samværet i pårørendegruppen. Hensigten er blandt andet, at deltagerne kan reflektere og udveksle erfaringer med andre i en lignende situation, og der vil være mulighed for at bringe de emner op, som rør sig blandt deltagerne.