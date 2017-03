Her er det fra venstre Emil Viskum, Thorbjørn Bech, Sakir Aykas, Nevzat Dogruer og Ole Hyldahl. Foto: Privat

Enhedslisten hjælper nødhjælpen på vej

Taastrup - 07. marts 2017 kl. 13:52

I fredags den 3. marts donerede repræsentanter fra Enhedslisten i Høje Taastrup 4.000 kroner til 100Procent Nødhjælp.

- Vi er glade for at kunne hjælpe et godt initiativ som 100Procent Nødhjælp lidt på vej, siger Ole Hyldahl, der er kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten.

Fredag eftermiddag havde Enhedslistens lokalafdeling besøg af Thorbjørn Bech, som er initiativtager og bestyrelsesmedlem i velgørenhedsorganisationen 100Procent Nødhjælp. Organisationen bygger deres arbejde på frivillighed, hvilket betyder, at alle donationer går direkte til at hjælpe mennesker i nød.

- Det drejer sig om mennesker, der af forskellige årsager og helt uforskyldt er havnet i nød og har brug for hjælp. Det er derfor rart at vide, at hver en krone går direkte til disse mennesker, siger Emil Viskum, der er bestyrelsesmedlem og kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten.

Under besøget fortalte Thorbjørn Bech om 100Procent Nødhjælps arbejde, og der blev drøftet, hvordan Enhedslisten Høje Taastrup i fremtiden evt. vil kunne støtte velgørenhedsorganisationens kamp for at hjælpe mennesker i nød og på flugt.

- Vi er utroligt glade for donationen, og det har været en fornøjelse at møde de engagerede medlemmer fra Enhedslisten i Høje Taastrup, understregede Thorbjørn Bech, der er initiativtager og bestyrelsesmedlem i 100Procent Nødhjælp: Link til 100Procent Nødhjælp: http://100pnh.dk/