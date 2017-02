Enghave Motor åbner i dag

Johan Simony startede i marts 2003 som sælger og blev efter få år butikschef i Enghave Motor A/S. Johan er derfor ikke bare en rutineret sælger, men også en erfaren leder. Han har på den baggrund opbygget et solidt kendskab til branchen, ligesom han har serviceret en bred vifte af kunder, herunder en lang række samarbejdspartnere i branchen.

»Vi har haft en lang og god dialog med Johan omkring købet af Enghave Motor, og det hele faldt endegyldigt på plads ultimo 2016. Jeg er personligt meget glad og tilfreds med, at det er Johan, der overtager ejerskabet og dermed bringer Enghave Motor-ånden videre. Kemien skal være der, og vi har været meget optaget af, at finde en type, som ikke kun er dygtig til at drive forretning og samarbejde, men som også besidder de rette menneskelige og ledelsesmæssige kvaliteter. Det er derfor med stor glæde, at vi overlader roret til Johan. Han er en enorm kapacitet, og vi vil få stor gavn af ikke bare hans høje faglige kompetencer, men også hans viden om - og passion for - branchen.«