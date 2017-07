Sådan ser planerne for Høje Taastrup C ud. Til venstre ses City2 og i bunden af billedet løbet Hveen Boulevard.Illustration: COBE

Engagement omkring udviklingen af Høje Taastrup C

Taastrup - 17. juli 2017

Udviklingen af Høje Taastrup C er et stort og komplekst projekt, og lige nu arbejdes der på højtryk med forarbejder og analyser. Og også borgerne i området har indtil nu vist en meget stor lyst til at deltage i udviklingen.

I foråret var der høring om ideer og forslag, ligesom der blev holdt et velbesøgt borgermøde med cirka 100 deltagere i marts måned. I høringsperioden har kommunen modtaget 23 høringssvar med i alt 84 ideer, forslag, spørgsmål og bekymrings­punkter. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det har været nogle rigtig gode og seriøse høringssvar, og vi har oplevet et stort engagement og et stort ønske om at bidrage med idéer og forslag, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Formålet med byudviklingen er at få området til at hænge bedre sammen og få det til at fungere som en by.

- Vi må jo nok erkende, at selvom den gule by er pæn, så kan man godt lave lidt mere variation i sin byplanlægning, så der rent bygnings­mæssigt kommer lidt mere liv i byen, siger ­Michael Ziegler.

Høje Taastrup skal være en by med større sammenhæng, mere liv, varieret arkitektur og flere aktiviteter og oplevelser. Hovedgrebet er et centralt parkstrøg, som skal løbe gennem byen.