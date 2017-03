Endnu en ældre mand udsat for tricktyveri

Manden stiger på en bus, hvor tre personer, der var meget behjælpelige over for ham, angiveligt stjæler hans pung.

I mandens pengepung ligger hans dankort og desværre også hans kode til kortet. Kortet bliver efterfølgende brugt til at hæve et større pengebeløb.

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede: