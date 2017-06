Det var området her sydvest for Ole Rømers Vej, som regionen havde foreslået udlagt til grusgrav. Men det forslag har politikerne i Region Hovedstaden nu endegyldigt har forkastet. Foto: Picasa

Endegyldigt nej til grusgrav

Taastrup - 14. juni 2017 kl. 10:00 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det sikkert og vist: Der kommer ikke nogen grusgrav i Vridsløsemagle. Regionsrådet skulle tirsdag tage den endelige beslutning om Råstofplan 2016, og her blev der sat en tyk streg under, at der ikke er opbakning til en grusgrav i Vridsløsemagle.

- Vridsløsemagle som graveområde ligger meget, meget tæt på beboelse, så det var vigtigt for os, at det blev taget ud, sagde Bodil Kornbek (S), da sagen tirsdag blev behandlet i Regionsrådet.

Der var hele vejen rundt opbakning til at tage Vridsløsemagle ud af planen, men Venstre udlod at stemme for Råstofplanen, da de også ønskede at et område ved Ledøje Vest blev taget ud af planen.

- Vi undlod at stemme, fordi de øvrige partier ikke ville tage Ledøje Vest ud også. Men vi bakker selvfølgelig op om alle øvrige dele af planen, herunder at Vridsløsemagle blev taget ud. Vi glæder os på jeres vegne over, at det lykkedes, lyder det til borgerne i Vridsløsemagle fra Venstres Anne Ehrenreich.

Samme holdning havde Enhedslisten, som derfor stemte imod den samlede Råstofplan.

Råstofplan 2016 blev således vedtaget med 28 stemmer for og fem imod, mens otte undlod at stemme.