Se billedserie Eleverne på Sengeløse Skole prøvede blandt andet kræfter med korssting, som til stor overraskelse faldt i både pigernes og drengenes smag. Foto: Sengeløse Skole

Send til din ven. X Artiklen: En uge i 50'ernes skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En uge i 50'ernes skole

Taastrup - 18. juni 2017 kl. 16:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne på Sengeløse Skole mødte i sidste uge ind til en spændende og anderledes uge, hvor alle havde mulighed for at få en oplevelse af, hvordan det mon var at gå i skole i 50'erne. Lærerne og nogle elever havde valgt at efterligne påklædningen fra 50'erne, hvilket gav ugen et ekstra pift, skriver DAGBLADET Roskilde.

Eleverne fra 0. til 7. klasse begyndte dagene med at stille op på rækker på skolens fodboldbane, hvorefter de først fik lov til at gå indenfor efter en officiel ledertilladelse og en fælles godmorgenhilsen.

De mange klasser fik i løbet af ugen mulighed for at mødes og arbejde sammen med elever både fra deres parallelklasser og fra årgangen under eller over dem selv. Dette er en helt bevidst social strategi fra lærerside.

Eleverne blev præsenteret for legemsøvelser på rækker opdelt i drenge og piger. Der blev sunget alle vers af B.S. Ingemanns udødelige klassiker; I østen stiger solen op til morgensang. Herefter kunne dagen tage sin begyndelse.

Flere af eleverne fik lejlighed til at opleve »nye« fag som håndgerning, husgerning, regning og skrivning. Deres finmotorik blev sat alvorligt på prøve med skønskrift og korsstingsbroderier, som til den helt store overraskelse faldt i både drengenes og pigernes smag. Af samme årsag har flere elever efterfølgende fået mulighed for, at færdiggøre deres korsstingsbroderier i lektiecafetimerne eller i UUV.

Den »gode« gamle geografiundervisning blev genopdaget, og eleverne blev hørt i de danske byer på vers, som i gamle dage. Men emner som vandets kredsløb, kontinentaldrift og geopolitik blev også berørt.

Der er også blevet bagt gammeldags pandekager og lavet mormors 1950ér kringle. Noget der altid vækker stor glæde blandt eleverne. På nogle årgange er der blevet lavet atletik, der er blevet leget Kaptajn Jespersen, og der er blevet arbejdet med de ti bud.

Eleverne skulle selvfølgelig også tiltale lærerne med hr., fru og frøken, ligesom de fik fortalt om datidens afstraffelsesformer, blandt andet brugen af spanskrøret, en ørefigen og skammekrogen.

Målet med emneugen har været at give eleverne indblik i datidens undervisningsformer, fag, lege og ikke mindst datidens lærer- og elevrelation. Ved evaluering har eleverne blandt andet nævnt, at de syntes det har været en spændende uge, og mange syntes også, at de har lært noget.

Bemærkelsesværdigt er det også, at flere elever nævnte respekt som en slags overordnet keyword for ugen, lyder det fra lærere, der var med i ugen.

8. og 9. klasse fik lov til at gå til eksamen på 2017-vis og deltog derfor ikke i emneugen.