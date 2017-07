En halv million kroner til Kolonibanden

- Det var enormt fedt langt om længe at få de to mails, smiler han.

I år er der blevet plads til hele 90 børn i de to sommerferieuger, og der bliver endvidere ligesom sidste år en opfølgningskoloni i efterårsferien. Egentlig er det kun planlagt, at der skal 80 børn afsted i sommerferien, men det er svært for ildsjælene i Kolonibanden at afvise børn, der ønsker at komme med dem på ferie.