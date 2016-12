Eleverne i 7.-9. klasse i Høje-Taastrup Kommune har det højeste fravær i hele landet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Eleverne med det højeste fravær

Taastrup - 22. december 2016

Skoleeleverne i de ældste klasser i Høje-Taastrup Kommune er igen i år indehaver af en kedelig rekord. De er nemlig de elever i landet med den højeste fraværsprocent. Mens eleverne i 7.- 9. klasse på landsplan var fraværende 7,1 procent i gennemsnit, så er de ældste elever i Høje-Taastrup fraværende 10,1 procent af skoleåret 2015/2016, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Sidste år var tallet oppe på 11,4, så det er faldet - men slet ikke nok, lyder det fra formanden for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K).

- Vi har et ganske pænt fald i forhold til sidste år, men fraværet er fortsat alt for højt. Det har længe været et opmærksomhedspunkt hos os, og vi har flere indsatser i gang, siger han til DAGBLADET Roskilde.

- Vi har blandt andet indført et system, som automatiske sender en sms til forældrene ved elevfravær, og skolerne har skærpet deres procedurer ved fravær. Endelig har vi en sag på institutions- og skoleudvalgets møde i januar vedrørende forældrepålæg, siger Kurt Scheelsbeck med henvisning til muligheden for eksempelvis at straffe forældre økonomisk, hvis deres børn har for meget fravær.

Han understreger dog, at problemet er særligt udtalt på enkelte skoler og altså ikke et problem for alle.

- Det er nogle få skoler, som skiller sig ud, hvor fraværstallet er meget højt, og det trækker naturligvis gennemsnittet op. Det skyldes ikke mindst en gruppe elever med anden etnisk baggrund end dansk, som har længerevarende ferier til deres hjemland uden for skoleferierne, og det er et alvorligt problem, som vi skal have håndteret, siger Kurt Scheelsbeck (K) og peger på nødvendigheden af at involvere forældrene for at løse problemet.

- Nøglen er forældrene. De skal tage ansvar for at sikre, at deres børn kommer i skole, som de skal, og så skal de selvsagt ikke tage dem på ferie uden for de fastlagte skoleferier, fordi de på den måde går glip af en masse undervisning og kommer fagligt bagud, siger Kurt Scheelsbeck til DAGBLADET Roskilde.