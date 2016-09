Der er blandt andet forslag om at ændre i bibliotekernes åbningstid for at finde ekstra besparelser på budgettet for 2017.

Send til din ven. X Artiklen: Ekstra forslag til besparelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra forslag til besparelser

Taastrup - 07. september 2016 kl. 11:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med byrådets beslutning om at sende et budget for 2017 for Høje-Taastrup Kommune i høring, fulgte også en beslutning om at sende en række ekstra forslag i høring. Det er forslag, som fortsat er i spil til det endelige budget, men som der altså endnu ikke er taget politisk stilling til, skriver DAGBLADET Roskilde.

Læs også: K vil satse stort på jobskabelse

Et af dem er et forslag om en besparelse på biblioteksområdet ved at indføre ændrede åbningstider, hvilket skal give en besparelse på 933.000 kroner i 2017 og 2,8 millioner kroner om året de kommende tre år.

Et andet forslag er at nedlægge de kommunale prisuddelinger, hvor Foreningsprisen, Ungelederprisen, Hædersprisen, Kulturprisen og Idrætsprisen uddeles. Det skal give en besparelse på 103.000 kroner.

Et andet forslag går på at fjerne det årlige driftstilskud til Miljø- og EnergiCentret på 415.000 kroner, ligesom der er forslag om at spare 250.000 kroner på Ungdomsskolen i 2017 og 500.000 årligt de følgende tre år.

Der er også et forslag om såkaldt tilpasning af ledelsesstrukturen på 0-18 års området, som skal give en besparelse på 1,4 millioner kroner 2017 og 4 millioner årligt de kommende år. Hvordan en ny struktur skal se ud, skal dog behandles i en særskilt sag, skriver DAGBLADET Roskilde.

Et andet stort forslag, som sendes i høring, er at inkludere elever fra modtagerklasser i almenklasser på distriktskolerne. Det skal medføre en besparelse på 1,1 million kroner i 2017 og 2,6 millioner kroner i de efterfølgende år.

Med i høringsmaterialet er også en række forslag til såkaldte udvidelser af budgettet, altså ekstra investeringer.

Heri er der blandt andet forslag om en udvidelse af elevoptag, at afsætte driftsmidler til vedligeholdelse af Røjlegrøften og at gøre et projekt med mentorstøtte, rollemodel og forældreindsats over for radikaliserede unge permanent.

Derudover er der forslag om en permanent støtte til afholdelse af Skovens Dag, midler til vedligeholdelse af en park ved Handicaporganisationernes Hus, etablering af et grønt område nord for Orbicon samt en forlængelse af musikprojektet HOPE målrettet børn og unge fra ressourcesvage familier i Taastrupgaard.

Ovenstående forslag sendes nu i høring sammen med budgetforslaget, og først når alle høringssvarene er læst igennem, vil politikerne vedtage et endeligt budget. Det sker den 6. oktober, skriver DAGBLADET Roskilde.

relaterede artikler

Budget sendes i høring 07. september 2016 kl. 11:12