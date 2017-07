Se billedserie Det kræver en hjælpende hånd at holde balancen. Men det går fremad for Per Rasmussen, der håber, at han snart kan vende tilbage til jobbet.Foto: Kasper Ellesøe

Efter hjertestop og genoptræning: Per har kun ros til systemet

Taastrup - 18. juli 2017 kl. 16:38 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tæt på at ende helt galt, da Per Rasmussen blev ramt af et hjertestop i sit hjem for fire måneder siden. Han overlevede og er i fuld gang med ­genoptræningen.

Han holder fysioterapeuten i hånden, mens han står på et ben på træbjælken. Det kræver nemlig genoptræning, efter 52-årige Per Rasmussen fik et hjertestop, da han en dag var alene hjemme for lidt over fire måneder siden. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det bliver bedre og bedre, lyder de rosende ord til Per Rasmussen, mens han træner sin balanceevne på træbjælken.

Han fortæller om episoden i hjemmet, som nær kunne have endt galt.

- Da jeg var alene hjemme, fik jeg et hjertestop. Jeg nåede over til genboen, som genoplivede mig og fik ringet til ambulancen, fortæller Per Rasmussen om den grimme oplevelse.

Per Rasmussen er til daglig revisor og kommer fra Hedehusene, hvor han bor med sin kone. Men han er nu sygemeldt og i gang med genoptræningen. Den foregår på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter, og her er han blevet taget godt imod af et sundhedssystem, der ellers til tider har været udskældt.

- Jeg har nu oplevet systemet indefra, og jeg ser et system, der har ressourcerne til én. Jeg føler mig godt ­behandlet. Jeg har altid ­været skeptisk over systemet, men for mit vedkommende tager jeg på sommerferie med et godt indtryk, siger Per Rasmussen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.