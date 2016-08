Se billedserie Karina sov ikke i to dage før hun skulle møde op i Regnbuehuset første gang, men nu er hun tryg ved stedet. Foto: Pernille Rohde

Send til din ven. X Artiklen: Efter fire røverier fik Karina PTSD Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter fire røverier fik Karina PTSD

Taastrup - 28. august 2016 kl. 16:24 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnbuehusets have står grøn og skøn. Drivhuset bugner af tomater og i bedene står løg, gulerødder og andre grønsager på fine rækker. Blomsterbede er der også mange af. Karina Lehnert har siden april været med til at passe haven. Hun nyder den friske luft og at få noget fra hånden og føler, at hun gradvist er ved at få livet tilbage efter nogle meget hårde år.

Læs også: Først i snusepraktik og så i virksomhedspraktik

Karina var som ansat i Danske Bank udsat for fire bankrøverier og det har påvirket hende i en grad, så hun er blevet diagnosticeret med PTSD (Posttraumatisk Stress Syndrom)

»Første gang det skete, var i Høje-Gladsaxe. Her kom røverne ind og truede sig til kontanter med oversavede jagtgeværer. Det var en helt surrealistisk situation og vi blev tilbudt psykologhjælp bagefter, men dengang var jeg ung og usårlig og følte ikke, jeg havde brug for hjælp,« fortæller Karina.

Så blev hun gravid og fødte sin ældste søn, der i dag er 12 år. Da hun kom tilbage fra barsel var det til Danske Bank i Albertslund.

»Her skete to røverier. Det første kort tid efter jeg var kommet tilbage. Det fjerde røveri jeg var udsat for, var det værste. Der stormede fire maskerede røvere ind i banken og hoppede op over kassen og fik os til at lægge os ned. Jeg lå på gulvet, mens en af røverne satte en pistol for tindingen af min kollega. En anden røver begyndte at koste rundt med vores elev og jeg kunne se, at han rørte ved hende. Efterfølgende havde jeg det meget svært. Jeg havde dårlig samvittighed, fordi jeg ikke havde kunnet hjælpe kollegaen og eleven, der var en helt ung pige. Jeg sagde ja til psykologhjælp og gjorde det, psykologen anbefalede, fx skulle vi tilbage i afdelingen hurtigt for at undgå at blive angste for at komme der,« fortæller Karina.

Vågnede ved Greve Centret Angsten fik dog fat i Karina, som fik det dårligere og dårligere.

»En dag 'vågnede jeg' ved at jeg pludselig sad i min bil ved Greve Centret. Det er sted, jeg aldrig plejer at komme, men jeg var kørt derhen i stedet for til banken i Albertslund. Jeg ringede til banken og fortalte, at jeg var bange for at miste forstanden og sygemeldte mig. Jeg følte også, at jeg var nødt til at passe på min søn,« fortæller Karina.

Hovedpine og angst Hun blev efterfølgende tilbudt at arbejde på Danske Banks hovedkontor i Høje-Taastrup, hvor hun ikke skulle have direkte kundekontakt og dermed ikke behøvede at frygte røveri.

»Selvom jeg flyttede arbejdsplads, fik jeg det dårligere og dårligere. Jeg havde konstant hovedpine, angst og influenzasymptomer og blev igen sygemeldt. Efterhånden begyndte jeg dog at komme på arbejde igen i få timer ad gangen, for det var, hvad jeg kunne klare. Men så blev jeg fyret,« fortæller Karina. Fyringen kom bag på hende og gjorde hende vred, fordi angsten jo var forårsaget af oplevelser, hun havde haft på sit arbejde.

»Jeg har været meget bitter over, at banken ikke hjalp mig i stedet for at fyre mig, men det er jeg heldigvis kommet over nu,« siger Karina, som dog ikke er kommet angsten til livs, selvom hun har gjort hvad hun kunne for at få den rette hjælp.

Efter fyringen kom hun på dagpenge, men hun hørte ikke noget fra sin hjemkommune Vallensbæk, før hun selv kontaktede dem, fordi hun gerne ville videre i sit liv.

»Først da jeg selv henvendte mig, kom jeg til en samtale og blev derefter sendt ud til en virksomhed, der skulle hjælpe mig med at komme i job. Da de fandt ud af, at jeg er god til at arbejde med computere, lagde de et stort ansvar på mine skuldre ved at bede mig om at tage mig at noget undervisning i it. Det magtede jeg slet ikke,« fortæller Karina.

Forældre betalte psykolog Som enlig mor, nu til to drenge, for Liam var kommet til i mellemtiden, var der ikke råd til den psykologbehandling, som Karina kunne mærke, at hun havde stærkt brug for.

»Heldigvis hjalp mine forældre mig med at betale for psykologhjælp og siden kom jeg til Stolpegården i Gentofte, hvor jeg følte, at jeg fik meget ud af behandlingen, som blandt andet var gruppeterapi,« fortæller Karina, der på Stolpegården blev bevidst om, at hun lider af PTDS. »Jeg fandt også ud af, at mit indre alarmberedskab hele tiden er helt oppe. Derfor kan jeg ikke mærke, hvis der virkelig er grund til at være bange. Sådan har jeg det desværre stadigvæk. Når jeg har været ude og kommer hjem, føler jeg det som om, jeg har en klokke på hovedet og jeg er uendelig træt. Det skyldes, at min krop konstant er oppe at køre, når jeg er ude,« siger Karina.

Efter behandlingsforløbet på Stolpegården gav Karinas sagsbehandler hende to brochurer i hånden med tilbud om aktivering. Hun fik lov til at bruge weekenden på at tænke over, hvilket sted, hun helst ville tilknyttes. Et af dem var Regnbuehuset i Taastrup og det valgte Karina.

Der lugtede af ris »Jeg fik meget få oplysninger med på vejen, men i dag er jeg lykkelig over, at jeg valgte Regnbuehuset,« siger hun. Første dag var dog en prøvelse for hende.

»Jeg var rystende nervøs og havde ikke sovet i flere dage. Da jeg mødte op, var det eneste jeg bemærkede, at her lugtede meget kraftigt af ris og det kunne jeg slet ikke klare. Men jeg fik hilst på nogle rare mennesker og så måtte jeg hjem og sove. for jeg var slet ikke vant til at være ude blandt andre mennesker,« fortæller hun.

Nu er der gået snart gået fire måneder, siden Karina mødte op i Regnbuehuset første gang og selvom det stadig er svært for hende at komme ud af døren om morgenen, er hun blevet meget glad for at være der.

»Her kan man komme og se helt forfærdelig ud. Man kan også græde. Jeg er blevet taget rigtig godt imod og jeg er meget glad for at jeg har fået lov til at passe haven. Det er oplivende på mig at gå ude og man kan med det samme se det arbejde, man har udført. Jeg ved nu, at jeg ikke skal arbejde på kontor eller i et køkken. Jeg skal være udenfor,« siger Karina. Hun håber, at det praktikophold hun forhåbentlig kommer ud i, kan blive i fx en kommunal driftsby, et gartneri, en genbrugsstation eller på en kirkegård.

Inden Karina skal i gang med voksenpraktikantforløbet, skal hendes arbejdsevne dog afklares.

»Jeg er meget tryg ved, at det er her forløbet skal foregår, for her er altid én man kan gå til, hvis man ikke har det godt. At Regnbuehusets medarbejdere tager med, når man skal søge praktikplads og følger op hele vejen igennem, er også rigtig godt for mig,« slutter Karina.