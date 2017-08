Fra 8,7 millioner kroner til 2,5 millioner kroner, så meget er borgernes gæld vedrørende ejendomsskat foreløbig reduceret, efter at Høje-Taastrup Kommune fra 1. februar har valgt at overtage inddrivelsen fra SKAT. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Effektiv kommunal inddrivelse af gæld henter 6,2 mio. kroner

Taastrup - 23. august 2017 kl. 14:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 8,7 millioner kroner til 2,5 millioner kroner, så meget er borgernes gæld vedrørende ejendomsskat foreløbig reduceret, efter at Høje-Taastrup Kommune fra 1. februar har valgt at overtage inddrivelsen fra SKAT.

Det blev kommunens Økonomiudvalg orienteret om på sit møde den 22. august.

Allerede da Høje-Taastrup Kommune i 2016 hørte, at en lovændring var på vej, valgte kommunen at vente med at sende inddrivelse af skyldig ejendomsskat og forbrugsafgifter til SKAT. I stedet fortsatte man med kommunal opkrævning via blandt andet påmindelser, indtil den nye lov var trådt i kraft, og kommunen selv kunne gennemføre inddrivelsen.

- Og det har altså været effektivt: Siden 1. april i år, hvor administrationen havde fået arbejdsgangene på plads, har vi fået 6,2 millioner kroner ind fra skyldnerne, og vi regner med at inddrive yderligere en million kroner. De sidste skyldige beløb vedrører en konkurs, hvor kommunen må afvente kurators behandling af konkursboet, samt beløb fra tidligere år, hvor det er SKAT, der står for inddrivelsen. Men samlet set kan vi i byrådet være rigtig tilfredse med, at kommunen selv har overtaget inddrivelsesopgaven, fortæller borgmester Michael Ziegler (K).

Inddrivelsesopgaven er løst af tre medarbejdere, som ved siden af har andre opgaver. Fra september overtager et IT-system en stor del af de hidtidige manuelle processer, og det ventes at effektivisere arbejdet betydeligt.

- På en række områder har vi i kommunerne klaget over, at inddrivelsen af borgernes gæld ikke har været tilstrækkelig effektiv, efter at SKAT overtog opgaven. Her har vi fået lejlighed til at vise, hvad vi kan udrette, når vi får lov. Det er godt for kommunens økonomi, og det er godt for oplevelsen af ret og rimelighed hos det store flertal af borgere, der af egen drift betaler ejendomsskat og forbrugsafgifter til tiden, siger Michael Ziegler.

Inddrivelse af skyldig ejendomsskat

I sager, hvor der skyldes ejendomsskat og forbrugsafgifter, sender kommunen i første omgang en påmindelse om betaling. Udebliver betalingen, sendes derefter med orientering om følgerne af manglende betaling.

Sker indbetalingen fortsat ikke, har kommunen adgang til at gøre udlæg i ejendommen - uden samtykke fra borgeren, og uden at kravet skal tinglyses. Det betyder, at ejendommen ikke kan sælges, uden at gælden til kommunen betales.

Næste trin kan være tvangsauktion over ejendommen, hvor kommunens krav skal betales før alle andre krav, der måtte være tinglyst på ejendommen.