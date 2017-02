Taastrup Elite Badmintons divisionshold med spillende træner Thomas Laybourn i spidsen. Foto: Michael Lynggaard

Drama da Taastrup Elite Badminton vandt igen

Taastrup - 08. februar 2017

Efter den gode afslutning på grundspillet i 3. division, skulle Taastrup Elite Badmintons bedste hold forleden sørge for at få en god start på de fire meget afgørende kampe i nedrykningsspillet for at undgå nedrykning fra 3. division.

Taastrup Elite Badminton har et mål om, at holdet skal i 1. division inden 2020, så derfor vil en nedrykning sætte et stort pres på klubbens målsætning.

Hjemmekampen mod Holte var ikke nogen let opgave, tværtimod. Holte har en samling af spillere med højt niveau i bagagen, og selvom det for dem alle ligger et par år tilbage, så er der bare ikke noget, der kan erstatte kvalitet og erfaring.

Kampen mod Holte startede fint for Taastrup Elite Badminton, der vandt én af de to mixdoubler.

I de to damesingler havde Holte stor respekt for Taastrup Elite Badmintons unge spillere, hvilket havde resulteret i, at de pludselig havde byttet om på deres to damesingler i opstillingen, så Holtes bedste damesingle spillede 2. damesingle. Det må man ikke ifølge reglerne, da der skal stilles op i styrkeorden. Derfor har Taastrup Elite Badminton efterfølgende nedlagt protest mod dette - en protest, der dog først afgøres i løbet af et par uger. I kampen endte de to damesingler med en sejr til hver af holdene.

Stillingen var dermed 2-2 og derfor skulle TEB helst tage et ryk i de fire herresingler og det havde Taastrup-spillerne heldigvis også tænkt sig. Gergin Nedyalkov vandt den første herresingle for TEB og Jonas Svennevig fulgte godt op med en sikker sejr i anden herresingle. I den tredje herresingle var unge Magnus Toftegaard ude i et drama, hvor han skulle helt ud i ombolde i tredje og afgørende sæt før det blev til Taastrup sejr. Den sidste herresingle vandt Holte, men en stilling på 5-3 til Taastrup Elite Badminton så lovende ud, i forhold til håbet om en samlet sejr.

De to damedoubler blev også delt, idet Ann-Sofie Ruus og Julie Qvistgaard tog en sejr til Taastrup Elite Badminton og dermed var der allerede sikret point til TEB, da stillingen så var 6-4 til TEB.

De tre herredoubler blev dermed afgørende. I den tredje tabte Taastrup klart, men til gengæld vandt den nyskabte herredouble med Jonas Svennevig og Oliver Lau lige så klart i anden herredouble. I den bedste herredouble skulle man helt ud i ombolde i tredje sæt før det desværre blev til sejr til Holte på 22-20.

Dermed vandt Taastrup Elite Badminton holdkampen med 7-6, som dog kan blive til 8-5, hvis TEB får medhold i sin protest.

Uanset hvad, så var dette tredje sejr i træk til Taastrup holdet og hvis det kan følges op med ny sejr den 25. februar, hvor holdet skal gæste Greve, så ser det ret godt ud med udsigterne til, at Taastrup Elite Badminton fortsat skal spille 3. divisions badminton efter sommerferien.

TEB's andethold, der kæmper for oprykning til Danmarksserien, led et ærgerligt 5-8 nederlag til Rødby og skal til at have sejre på kontoen, hvis målsætningen skal holdes.