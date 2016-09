'Døvstum' tyv på spil igen

I går tirsdag den 20. september var kvinden, der udgiver sig for at være døvstum fra en døveforening, på spil i Taastrup Hovedgade igen.

- Hun ligner ikke en sigøjner. Hun har halvlangt mørkt hår og en sort dyne - eller vindjakke på. Kvinden viste mig et papir i en metalramme, hvor hun ville have mig til at skrive under på noget, fortæller den 74-årige, der har kontaktet Lokalavisen Taastrup for at advare andre, ligesom Mona Adamsen gjorde det i sidste uge (uge 38. Red.) i artiklen 'Kvinde forklædt som døvstum.'