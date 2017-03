Se billedserie Præstehøj er en godt 3500 år gammel gravhøj ved Brandhøjgårdsvej i Reerslev. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Dømt for ulovlig grusgravning

Taastrup - 06. marts 2017

NCC er blevet dømt for at grave grus for tæt på det fredede fortidsminde Præstehøj. Firmaet får en bøde på 100.000 kroner og får konfiskeret 5,5 millioner kroner i fortjeneste.

Mandag den 27. februar sad NCC Roads A/S på anklagebænken i Retten i Glostrup - anklaget for at have gået for tæt på det fredede fortidsminde Præstehøj i Hedeland under grusgravning i området. Mandag den 6. marts faldt der dom i sagen.

NCC blev kendt skyldig i at have gravet grus inden for den beskyttelseszone, der er omkring Præstehøj. Retten i Glostrup bestemte, at NCC skal betale en bøde på 100.000 kroner, og samtidig blev 5,5 millioner kroner i fortjeneste fra den ulovlige grusgravning konfiskeret.

Bøden blev langt fra så stor, som anklagemyndigheden havde krævet. Retten i Glostrup mente ikke, at bøden skulle udmåles efter nye, skærpede regler, idet den ulovlige grusgravning er sket før skærpelsen kom.

Præstehøj er en godt 3500 år gammel gravhøj og er registreret som fortidsminde, og det er derfor forbudt at grave i en zone på 100 meter fra højen. Der er også knyttet arkæologiske interesser til den fredede gravhøj.

Fortidsmindet ligger ved Brandhøjgårdsvej over for Reerslev landsby, og gravhøjen er synlig i landskabet.

Ikke forældet

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede NCC dømt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Konsekvenserne skulle ifølge anklager Bertil Håkonsson være en millionbøde til firmaet på ikke under 1,5 millioner kroner, og desuden at et beløb på ikke under seks millioner kroner i fortjeneste blev konfiskeret.

Omvendt mente forsvarer for NCC Roads A/S, advokat Christoffer Iversen, at firmaet skulle frifindes for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, og at konfiskations-beløbet skulle være langt mindre.

Der var ikke uenighed om, at der på et tidspunkt var blevet gravet for tæt på Præstehøj - i størrelsesordenen 25-30 meter for tæt på. Til gengæld var der uenighed om, præcis hvornår det skete, og hvor store ulovlige mængder grus, der blev gravet op.

Det er nemlig sådan, at der er en femårig forældelsesfrist i forhold til naturbeskyttelsesloven. Ifølge forsvareren skulle det betyde, at NCC kun kunne gøres ansvarlig for forhold siden 8. april 2010, og ifølge forsvareren har anklagemyndigheden ikke ført bevis for, at der blev gravet grus efter denne dato. Et udsagn, som anklageren mener er forkert, og anklageren mener absolut ikke, at sagen er forældet.

Retten i Glostrup har lagt til grund, at der blev gravet grus i perioden fra 2007-08 og frem til 2012-13, og retten mener ikke, at nogle af forholdene er forældede.

Set på luftbilleder

Sagen opstod i eftersommeren 2014. Der blev søgt om en forlængelse af gravetilladelsen i grusgraven, og da Region Hovedstaden behandlede ansøgningen, blev sagen sendt i høring hos Høje-Taastrup Kommune. Det var i den forbindelse, at det i oktober 2014 blev opdaget, at der var gravet for tæt på Præstehøj.

Høje-Taastrup Kommune får hvert år optaget luftfotos af kommunen, og via disse luftfotos kunne det konstateres, at der i 2007 blev gravet jord af inden for beskyttelseslinjen. De følgende år var der gang i grusgravningen, også inden for beskyttelseslinjen. Grusgravningen fortsatte frem til efteråret 2012 eller foråret 2013, mente kommunen og efterfølgende politiet.

Efter at have undersøgt sagen, valgte Høje-Taastrup Kommune i april 2015 at anmelde NCC til Vestegnens Politi for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Politiet valgte efterfølgende at sigte og tiltale firmaet og dets administrerende direktør. Et anklageskrift blev i maj 2016 sendt til Retten i Glostrup.

Under retssagen kom det frem, at NCC tilbage i 2006 havde søgt om dispensation til at kunne grave tættere på Præstehøj end den generelle beskyttelseszone på 100 meter. Ansøgningen gik på, at firmaet ønskede at grave indtil 50 meter fra fortidsmindet. NCC fik i marts 2007 nej på ansøgningen fra Høje-Taastrup Kommune - og NCC ankede ikke kommunens afgørelse.

Retten i Glostrup lagde af samme årsag til grund, at NCC var fuldt ud klar over, at der var en beskyttelseszone på 100 meter omkring Præstehøj.

Afhørte vidner

Under retssagen blev der afhørt tre vidner, dels fra Høje-Taastrup Kommune og dels fra NCC Roads A/S.

De tolkede blandt andet de luftbilleder, der indgik som materiale i sagen.

Ved grusgravning er fremgangsmåden, at der først rømmes et jordlag på seks meters dybde på overfladen. Derefter kommer man ned til selve råstoffet - gruset - som udgraves i en dybde på 16 meter. Derefter sker der en retablering af udgravningen.

Vidnernes udsagn gik blandt andet på, hvordan udgravningen var sket. Fx om hvor stejlt, man gravede ned.

Under retssagen var det store stridsspørgsmål mængden af grus og den fortjeneste, som NCC havde haft.

Anklager Bertil Håkonsson mente, at NCC ulovligt havde udgravet 88.000 kubikmeter grus, og at der skulle konfiskeres en fortjeneste på mindst seks millioner kroner.

Forsvarer Christoffer Iversen var af den mening, at mængden snarere lå på omkring 30.000 kubikmeter grus - og en langt mindre fortjeneste.

Det er i øvrigt sådan, at når det handler om konfiskation af fortjeneste ved ulovligt udgravede råstoffer, så er forældelsesfristen på ti år - og altså ikke de fem år for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Retten i Glostrup har i dommen lagt til grund, at den ulovligt udgravede mængde grus var på 71.200 kubikmeter. Samtidig har retten fratrukket omkostningerne til afrømning af overfladejord, og ender dermed på en konfiskation af 5,5 millioner kroner.