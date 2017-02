Se billedserie Ole Møller er manden, der har fået til opgave at få udviklingen af Nærheden sikkert i havn. Nu kan han fejre sin 60 års fødselsdag med udsigt til en bydel, der så småt er ved at vokse frem. Her er han fotograferet på toppen af det 16 meter høje tårn på Springcenter Nærheden - den første færdige bygning i Nærheden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Direktøren med øje for fællesskab

Taastrup - 06. februar 2017 kl. 09:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som femårig sad han bag rattet i en traktor på de jyske marker, og som 12-årig var han bag rattet i sine forældres bil på de øde veje. I dag er Ole Møller manden, som har styrepinden i det kæmpe projekt med at få den nye bydel Nærheden i Hedehusene til at blive fremtidens forstad.

Som direktør i NærHeden P/S har han siden 2013 arbejdet for at gøre visionen om den nye bydel til virkelighed, og med indvielsen af springcentret og aftaler om at bygge på de første to områder er processen godt i gang.

Den 8. februar fylder Ole Møller 60 år, og fra sit kontor på Kongelysvej kan han se det store markområde, der om 20 år gerne skulle rumme boliger, skole og faciliteter til 8000 nye indbyggere, skriver DAGBLADET Roskilde.

Den nye bydel skal udvikles med fokus på fællesskab og muligheden for at dele hverdagen med hinanden.

Fællesskab er også en værdi, der har fulgt Ole Møller gennem livet. Fra barndommens bondegård med fælles spisning med alle de ansatte, til de unge år i kollektiv under studietiden i Aalborg. Da han i 1981 som 24-årig fik sit første arbejde i København, var det også et kollektiv, der udgjorde den hjemlige base.

I 1986 var Ole Møller og hans kone, Bente Okholm, med til at starte bofællesskabet Kæphøj ved Roskilde - et lille minisamfund med 21 rækkehuse og et stort fælleshus, hvor der hver dag var mulighed for fællesspisning.

Men i 2009 var børnene ved at flytte hjemmefra, og parret fik nok af, at alt skulle vendes og drejes, før der kunne tages en beslutning.

- Vi var nok bare vokset ud af det og havde lyst til at prøve et liv i nogle andre rammer, siger Ole Møller.

Parret købte derfor et gammelt hus i nærheden, rev det ned, og tegnede deres helt eget drømmehus.

Fællesskabet har parret dog ikke sluppet helt, for de har for nylig købt sig ind i et andelshotel i Portugal - et tidligere statshotel på Algarvekysten.

Ole Møller er uddannet civilingeniør og senere Ph.D og har tidligere blandt andet været leder af Transportrådet, teknisk direktør i Roskilde Kommune og kommunaldirektør i Faxe Kommune.

Ole Møllers 60 års fødselsdag markeres med en reception torsdag den 9. februar klokken 15.30-17.00 i Springcenter Nærheden på Sejlbjerg Allé 5 i Hedehusene.