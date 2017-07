Se billedserie I 60 år har Grethe og Preben Wilcken Petersen flettet fingre som ægtepar. De er vokset op på Lolland, hvor de mødte hinanden som unge, men siden 1969 har de boet i Taastrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Diamantbrudepar: Vi har altid noget at tale om

Taastrup - 31. juli 2017 kl. 15:03 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I ikke mindre end 60 år har parret Grethe og Preben Wilcken Petersen fra Taastrup delt et aktivt liv sammen som hustru og ægtemand. Om få dage, den 3. august, har de to diamantbryllup.

En del kender muligvis Grethe og Preben Wilcken Petersen for deres engagement i en eller flere lokale foreninger.

Eksempelvis har parret danset i Taastrup Folkedanserforening i 40 år. Det har kastet en hel del rejser af sig. De har også været aktive i TIK Veteransport, og for 20 år siden startede de Hobbyværkstedet sammen med en håndfuld andre, hvor Preben var formand, indtil han dette forår blev afløst på den post af sin hustru.

Grethe Petersen har også ofte været med til Callisto Festivalen og er i øvrigt frivillig hos den lokale afdeling af Ældre Sagen.

- Foreningslivet er livskvalitet. Simpelthen. At vi gennem årene har været sammen i foreninger betyder, at vi altid har noget at tale om med hinanden, siger Grethe Petersen.

Foreningslivet har ikke bare bundet dem sammen qua deres engagement i Høje-Taastrup, men også inden da.

Fandt hinanden i sejlklub

De er begge vokset op på Lolland, og som unge mødte de hinanden i Saxkjøbing Sejlklub. Her var Preben eliteroer og selvom Grethe ikke kom ud at sejle selv, var hun med til sociale arrangementer i sejlklubben.

- Du belejrede mig sådan set. Du kom også tit og hentede mig på apoteket, hvor jeg arbejdede, siger Grethe Petersen henvendt til sin mand og fortsætter.

- Jeg kunne ikke stå for hans tilbedelse.

- Og jeg synes jo bare, at du var en sød pige. Du var faktisk også sjælden, forstået på den måde, at du har lyst hår og brune øjne, siger Preben Wilcken Petersen til sin kone.

De to blev viet i 1957 på rådhuset i Sakskøbing og holdt en fest med deres familie. Herefter boede de en årrække i København, inden de slog sig ned i Høje-Taastrup.

Har altid boet i samme hus

Siden de flyttede hertil i 1969, har de boet i det samme hus i et villakvarter i det sydlige Taastrup. Da parret flyttede ind, var huset nybygget. Deres to døtre er vokset op i villaen og har gået på Borgerskolen, og siden er der kommet fire børnebørn til.

- Vores børn og børnebørn er det skønneste i verden, og så bor de i nærheden, fortæller parret.

Når de lige ser tilbage på, hvordan deres fælles passioner er begyndt, så er det ofte Preben, der har fået idéerne.

- Det var faktisk mig, der ville starte til folkedans. Og det samme med Hobbyværkstedet, siger han.

Også det at parret har sejlet med egen båd, var oprindeligt Prebens idé, og i den anledning tog Grethe så navigatørbevis.

Grethe har til gengæld ofte været årsagen til de efterhånden mange højskoleophold, de to har været på sammen. Blandt andet fordi stenhuggeri lokkede.

Uvirkeligt med 60 år

Når de bliver bedt om at nævne et karaktertræk, de hver især sætter pris på hos den anden, er de enige.

-Jeg kan ikke andet end at sige om hende, at hun er utrolig omsorgsfuld, og så er hun god til at lave næsten alting, siger Preben Wilcken Petersen om sin diamantbrud.

Grethe kalder også sin mand for omsorgsfuld og siger så:

- Preben er kærlig og bekymrer sig tit for mig, fordi han synes, jeg har for meget at lave.

Om at været nået til milepælen diamantbryllup, siger de:

-Det er lidt uvirkeligt. Først sølvbryllup, så guldbryllup og nu diamantbryllup. Det gik faktisk først op for os for alvor, da de ringede fra kommunen for at bekræfte bryllupsdagen. Så måtte vi lige fejre det med et glas vin ude i haven.

Sølvbrylluppet fejrede de i haven med knap 100 inviterede til morgenkaffe og 60 gæster til fest på Blåkildegaard om aftenen.

Til deres guldbryllup for ti år siden inviterede de deres døtre og familie med ud at rejse, og på selve dagen tog parret alene på kroophold på Sejrø, hvor det endte med, at et par unge krogæster sørgede for, at guldbrudeparret ikke skulle betale deres egne drikkevarer hele dagen.

Nu er det så diamantbryllupsdagen, der nærmer sig, og den fejrer Grethe og Preben Wilcken Petersen under private former.

Snak sammen og spil 500

Diamantparret har et par råd til, hvordan et ægteskab holder i 60 år.

- Hav tålmodighed og snak med hinanden, siger Grethe.

- Jeg har altid sagt, at hvis unge mennesker vaskede op sammen i hånden, så ville de ikke have andet at tage sig til end at tale sammen, siger Preben.

Og så var det måske en idé at gøre, som diamantparret har for vane.

- De seneste år har vi sluttet dagen med at spille 500, siger Preben Wilcken Petersen.

- Og jeg har faktisk talt op, så vi ved, hvad scoren er, tilføjer Grethe Petersen.