I Sengeløse Kirke er der lagt op til kampvalg til menighedsrådet, men intet er sikkert, før fristen for indlevering af lister den 27. september.

Det trækker op til kampvalg

Taastrup - 14. september 2016 kl. 12:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom intet endnu er afgjort, trækker det op til kampvalg til menighedsrådet i to kirker i Høje-Taastrup Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

I Sengeløse Kirke ser det ud til, at der bliver kamp om pladserne i det nye menighedsråd, der den 8. november skal vælges for de kommende fire år. Ved et opstillingsmøde tirsdag aften lykkedes det at få lavet en fuldgyldig liste, men det blev også klart, at der bliver lavet en alternativ liste, fortæller den nuværende menighedsrådsformand, Hanne-Lise Hansen.

- Det kom frem på mødet, at der er nogen, som har tænkt sig at indlevere endnu en liste, så det ser ud til, at vi skal have kampvalg her i Sengeløse, siger hun og fortæller, at det sidste gang skete for 20 år siden.

Man har frem til den 27. september til at indlevere opstillingslister til menighedsrådsvalget.

Også i Ansgarkirken i Hedehusene ser det ud til, at der kan blive kamp om pladserne. Ved tirsdagens opstillingsmøde blev der nemlig ikke lavet en samlet opstillingsliste, og det er derfor usikkert, hvad der kommer til at ske.

- Lige nu er der ingen samlet liste. Så vi må vente og se, om de interesserede bliver enige om at stille op på én liste, eller om der bliver indleveret flere lister inden tidsfristen, så vi skal ud i kampvalg, siger kordegn Lone Sørensen til DAGBLADET Roskilde.

Anderledes ser det ud i Fløng, hvor det på aftenens opstillingsmøde ikke lykkedes at stille en fuldgyldig liste. Her skal der bruges otte menighedsmedlemmer, men indtil videre har kun seks meldt sig på banen.

- Men jeg regner med, at vi nok skal få fundet to personer, der kan fylde de sidste to pladser. Men det er jo et stort frivilligt arbejde, der skal lægges, så det kræver jo lidt, forklarer sognepræst Britta Raakjær Vind fra Fløng Kirke.

I både Rønnevang Kirke, Høje Taastrup Kirke og Reerslev Kirke lykkedes det på aftenens møder at få lavet fulde lister til de kommende menighedsråd, og man regner ikke umiddelbart med, at der kommer flere lister inden fristen den 27. september. Derfor ser det ud til, der kommer fredsvalg i disse kirke.

Også i Taastrup Nykirke lykkedes det at lave en liste, men her vil man ikke afvise muligheden for, at der kunne komme flere lister inden fristen den 27. september, skriver DAGBLADET Roskilde.