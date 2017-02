Det synes borgerne om stationsforpladsen

Forpladsen på Hedehusene Station er næsten færdigrenoveret efter at arbejdet med byfornyelsesprojektet har foregået siden juni måned 2016. Allersenest den 31. marts bliver pladsen frigivet. Men allerede nu kan man godt fornemme, hvordan pladsen vil tage sig ud i helt færdig stand. Den røde tegl-belægning på kørebanen er nemlig lagt, og derfor er afspærringen, som har forhindret biler og busser i at køre igennem på vanlig vis, nu fjernet. Den dag Hedeposten er forbi, står kun en stribe skrigorange kegler tilbage i vejkanten og en indhegning omkring tunnelen under togbanen, der indikerer, hvor slutspurten skal sættes ind. Borgernes vej krydser også pladsen, og Hedeposten stoppede et par stykker op for at høre, hvad de synes om den renoverede stationsforplads.