Det sidste hvilested for Kong Balder og hans hest

Taastrup - 03. september 2017 kl. 16:19

To rundhøje ligger side om side på en mark nord for landsbyen Baldersbrønde ved vejen Baldersbuen. De er med på Kulturstyrelsens liste over fortidsminder i Høje-Taastrup Kommune.

I 1939 er højene og området mellem dem samt 10 meter rundt om højene blevet fredet.

Der findes flere gamle historier om området og dets navn. Specifikt til de to høje hører et sagn, om at en underkonge ved navn Balder skulle være begravet i den ene høj og hans hest i den anden høj.

Sagnet om kong Balder handler desuden om, at han på et tidspunkt kæmper i flere slag mod Hother, der var fostersøn af en norsk konge. De to kæmper om en norsk kongedatter ved navn Nanna.

Sagnet fortæller, at Balder på et tidspunkt slår lejr ved Baldersbrønde, og at Hother forsøger at sulte ham ud, men så skraber Balders hest i jorden og frem springer en kilde, som giver Balder nye kræfter, der medvirker til, at han besejrer Hother. Kilden er Baldersbrønde Kilde.

Balder skulle efter sigende efterfølgende have slået sig ned på egnen.

Sagnet er blandt andet at læse i bogen »Høje-Taastrup Kommune i fortid og nutid« skrevet af Else Trier.

Rundhøjene er ikke offentligt tilgængelige, men de er fuldt synlige fra motorvejen, der ligger syd for højene.