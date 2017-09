Det fælles beredskab knirker

Kommunerne i Østsjællands Beredskab er ikke helt enige om, hvordan tingene skal foregå, og nu knirker samarbejdet måske. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

06. september 2017

Brok fra Roskilde Kommune over det nye fælleskommunale beredskab er ikke faldet i god jord i Høje-Tastrup og Greve kommuner, skriver DAGBLADET Roskilde.

Ifølge Roskilde Avis er der i Roskilde byråd en forestilling om, at det gamle brandvæsen i Roskilde bliver udsultet i det nye fælles beredskab, og man overvejer således at trække sig ud.

Og det skal de være velkommen til, lyder det fra Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) og Greves borgmester Pernille Beckmann (V).

- Roskilde Kommune skal ikke føle sig tvunget til at være gift med os, hvis Roskilde ikke har lyst. Et samarbejde skal være en fordel for alle parter. Ikke et slidsomt tovtrækkeri, lyder det fra de to borgmestre.

Det er kommunerne Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Roskilde, Køge, Stevns og Solrød, der nu indgår i det fælles Østsjællands Beredskab.

Kritikken fra Roskilde går på, at der konstant skæres ned, og at de deltagende kommuner er uenige, hvilket angiveligt forhindrer, at der kan træffes de nødvendige fælles beslutninger.

DAGBLADET Roskilde har også været i kontakt med lokale brandmænd fra Taastrup, som er stærkt utilfredse med det nye fælles beredskab. De mener heller ikke, at samarbejdet fungerer særligt godt, men at fejlen ligger i Roskilde.

Og de to borgmestre fra Høje-Taastrup og Greve er enige i, at der ikke har været enighed om alt i de nye beredskab.

- Meget har vi kunne tale os til rette om, men det er da rigtigt, at især én kommune har et andet syn på, hvordan man driver et moderne beredskab end de syv andre. Men i forhold til serviceniveau så skal man huske på, at det er folketinget, der har pålagt os sparekrav. Det skal man ikke give de andre kommuner skyld for. Og det står jo hver kommune frit for, at vælge et højere serviceniveau. Så skal de bare også selv betale for det, lyder det i den fælles udtalelse.

- I Greve og Høje Taastrup har vi solid erfaring med at drive et meget effektivt og højt respekteret beredskab, uden at økonomien stikker af. Beredskabet er en hjertesag for os, fordi det er afgørende for borgernes tryghed. Vi er optaget af, at drive det bedst mulige beredskab for de midler, der er afsat til formålet. Det vil vi gøre med eller uden Roskilde, siger Michael Ziegler og Pernille Beckmann og understreger, at de altid er parate til at mødes med Roskildes borgmester, hvis der er behov for at afklare den fælles fremtid.