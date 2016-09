På mødet fortæller Anders Hagedorn om, hvordan man involverer beboerne i Charlotteager i bebyggelsens trivsel.

Det drejer sig om tryghed

Der er Klima- og Energinetværksmøde torsdag den 8. september kl. 17-19 på Høje-Taastrup rådhus.

Anders Hagedorn, boligsocial medarbejder i Charlotteager i Hedehusene, er en mand, der har mange års erfaring med at skabe større tryghed i et boligområde, der har ry af at være belastet.

Han og kollegaerne arbejder meget med at involvere beboerne i varetagelse af bebyggelsens trivsel - i særlig grad de unge mennesker. Det handler om at bygge tryghed op. Blandt andet baseret på fællesskab omkring temaer, der har interesse for alle beboere eksempelvis mindre henkastet affald.

Selvom hans erfaringer stammer fra en almennyttig bebyggelse har han en ambition om, at også mødedeltagere der kommer fra ejerbebyggelser vil kunne gå fra mødet med et brugbart udbytte.

Efter en pause vil klimakonsulent Steen Olesen fra Høje-Taastrup kommune gøre status på kommunens indsats for at hjælpe boligafdelinger med at begrænse deres energiforbrug.

Man kan - hvis man er hurtig - stadig tilmelde sig på mec@mec-ht.dk eller 43 30 42 00.