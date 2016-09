Jernbane Allé har 100 husstande og fornylig besluttede de, at lære hinanden bedre at kende. Første fælles arrangement er et loppemarked, der bliver holdt søndag den 25. september.

Der sker noget på Jernbane Allé

Taastrup - 21. september 2016 kl. 11:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En familie på Jernbane Allé syntes, at de 100 husstande på vejen kendte alt for lidt til hinanden. Derfor tog de et frisk initiativ, tog traveskoene på og omdelte 100 breve i postkasserne, med opfordring om at mødes en søndag i pinsen for at drøfte ideer og muligheder.

Der var stor interesse for projektet. Mange mødte op - med kaffekande og kage, og det blev en god og munter eftermiddag med livlig snak. For at komme i gang enedes man om at holde en vejfest og et loppemarked - to sikre kort.

Der blev dannet grupper til formålet og nogle dygtige beboere har designet en hjemmeside til internt brug. En facebook-gruppe fungerer også rigtig godt for de interesserede med 72 personer tilknyttet. Her er gode forslag om lån af værktøj, lån af stole til fest, flyttekasser og pasning af hunde, børn, havebesøg og udveksling af smukke billeder fra gamle Jernbane Allé.

Kom til loppemarked

Beboergruppen har kun eksisteret i fire måneder, men de håber, at der langsomt og sikkert vil vokse et godt fællesskab op - så det bliver sjovt og inspirerende at bo på Jernbane Allé.

Første fælles arrangement er et loppemarked, som finder sted søndag den 25.september kl. 10-14 på P- pladsen ved børnehaven Elverhuset, Jernbane Allé 4 A. Her er alle velkomne.