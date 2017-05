Se billedserie Der kommer flere borgere i Høje-Taastrup Kommune i de kommende år, og den samlede befolkning ventes af være på cirka 58.000 borgere i 2029. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Der kommer flere borgere - og de bliver ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der kommer flere borgere - og de bliver ældre

Taastrup - 10. maj 2017 kl. 15:37 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved årsskiftet var der helt præcist 50.246 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune. Antallet af borgere er således vokset med 286 personer på et år, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det er dog ikke helt så mange borgere, som kommunen havde forventet - faktisk er det 366 personer færre end forventet i kommunens 2016-prognose. Det skyldes primært et kraftigt fald i antallet af personer, der flytter til kommunen. Hertil kommer et lille fald i antallet af nettoindvandringer, hvor folk flytter til kommunen fra andre lande, ligesom der er sket et fald i det såkaldte fødselsoverskud (antallet af fødte i forhold til antallet af døde).

Høje-Taastrup Kommune følger hermed landstendensen, hvor befolkningsvæksten har været lavere i 2016, end den var i 2015.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes at stige fra 50.246 i år til 58.045 i år 2029 - i alt en befolkningstilvækst på 7.799 borgere.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig, så der i år 2029 er en større andel af borgere over 80 år. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen, mens andelen af børn og unge samt de 65-79 årige forventes at falde, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det viser en ny befolkningsprognose for 2017-2029, som ligger til grund for blandt andet budgetlægningen og planlægning på en række områder.

- Den er faktisk ret vigtig, for vi kan ikke lave et retvisende budget, hvis ikke vi har styr på, hvordan det ser ud med antallet af børn, unge og ældre - hvor mange skal gå i daginstitution og skoler, og hvor mange ældre kan forventes at få behov for pleje, siger borgmester Michael Ziegler (K).

- Og det er ikke mindst vigtigt i Høje-Taastrup Kommune i forhold til de byudviklingsprojekter, og den forventede meget store vækst, vi har i vores befolkning. Vi følger hele tiden med og revurderer prognosen, så vi kan lave gode og retvisende budgetter, siger han.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere man kigger ud i prognoseperioden.