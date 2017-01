Se billedserie Denise Anthonsen inviterer alle, der er interesserede, på lidt vådt og tørt på onsdag, torsdag og fredag. Foto: Mik

Denise: »Drømmen bliver til virkelighed«

30. januar 2017

Udvidelse af frisørsalonen Salon D i Sengeløse falder sammen med salonens toårs jubilæum.

Det har længe været en drøm for Denise Anthonsen at udvide den lille frisørsalon ved gadekæret, så den kom til at fylde hele bygningen over for Brugsen.

Nu er drømmen omsider blevet til virkelighed. På samme tid fejrer den travle salon sit toårs jubilæum og indbyder derfor til reception.

- Alle er velkomne til at kigge forbi på onsdag, torsdag og fredag de første dage i februar, siger Denise, der har knoklet de sidste par uger for at få styr på ombygningen.

Denise flyttede selv til Sengeløse for 11 år siden, hvor hun allerede åbnede salonen for første gang. Her i anden omgang har hun nu fået lov at få hele huset for sig selv.

- Jeg glæder mig bare helt vildt til at åbne døren op for en superflot salon, der har mere plads og samtidig stadig er hyggelig og charmerende. Jeg har jo heldigvis meget travlt, og det kræver altså noget mere plads, så heldigvis fik jeg muligheden for også at få det andet lokale, siger den stolte frisør.

Denise håber, at alle interesserede vil kigge ned forbi og se de nye omgivelser.

- Der vil både være lidt til maven og ganen fra og med den 1. - til den 3. februar, tilføjer hun.

Man kan følge Salon D på Facebook, hvor man blandt andet kan holde sig opdateret omkring særlige tilbud og events.