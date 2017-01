Infomateriale og bycykler ved Høje Taastrup Station. Foto: K.A. Iversen

Delecykler ruller lystigt

Taastrup - 18. januar 2017 kl. 07:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tag elcyklen til City 2, når det ikke lige passer med bus fra stationen, det er ideen bag den bycykelstation der har stået ved Høje-Taastrup station siden 1. juli.

Og turen tilbage til stationen kan selvfølgelig også foregå på delecykel med udgangspunkt i byens anden bycykelstation, der står ved City 2.

Statistikken viser, at der er fin trafik på begge bycykelstationerne i Høje-Taastrup. På de 2,5 måneder, bycyklerne har været i byen, er der startet ca. 100 ture fra hver bycykelstation.

Hovedparten af turene har været mellem de to bycykelstatioer, men der er faktisk 24 af turene, der er afsluttet på en af de mange bycykelstationer i København eller på Frederiksberg. Det er helt i overensstemmelse med aftalen - man må gerne køre på bycykel i andre kommuner, så længe man sørger for at afslutte turen i en bycykelstation et sted. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at bycyklerne har batteri til ca. 25 kilometers kørsel - bycyklerne er ikke så sjove at køre på uden motorassistance.

Det er By- og Pendlercykel Fonden, der i samarbejde med driftsenheden, BikeShare, står for driften af Bycyklerne i København og på Frederiksberg og nu også Høje-Taastrup. Systemet omfatter indtil videre 1.870 bycykler og 105 bycykelstationer samlet set. Høje-Taastrup er den første kommune uden for hovedstaden, der har taget bycyklen til sig, og her står der altså i første omgang 10 bycykler og to bycykelstationer.

»Det er vores mission, at udbrede grøn og trængselsreducerende transport i 'Greater Copenhagen', og derfor er vi super tilfredse med at se, at borgerne i Høje-Taastrup har taget så positivt imod Bycyklerne,« udtaler Tina Füssel, administrerende direktør i By- og Pendlercykel Fonden.

»Høje-Taastrup er jo den første kommune uden for hovedstaden, der har investeret i bycykelsystemet, men udover at udbygge de eksisterende systemer, er det vores erklærede mål at få mange flere med ombord indenfor de næste år. Når vi gør det, vil I forhåbentlig opleve en endnu større sammenhængskraft og mobilitet mellem jer og nabokommunerne. Ja, endnu flere vil måske endda benytte muligheden til at køre på Bycykel, når de skal til eller fra hovedstaden,« afslutter en tilfreds Tina Füssel.

Man kan være bruger af elcyklerne enten som abonnent eller som lejlighedsbruger. Læs mere om, hvordan systemet fungerer, her: bycyklen.dk.