De fik ændret deres syn på prinsen

Knapt 70 publikummer var med, da foredragsholderen Stig Ulrichsen mandag lagde vejen forbi Taastrup Medborgerhus, for at fortælle om prinsen.

»Jeg har brugt et halvt år på at researche en masse om ham, og har snakket med et hav af mennesker, der er kommet med små anekdoter fra deres møder med ham. Prinsen er jo et meget åbent og humoristisk menneske, der elsker at snakke med de mennesker som han møder.«