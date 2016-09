Se billedserie Her er tabellen, der viser målingen ud fra 50 mbit/s på Taastrupgårdsvej 3 i Høje Taastrup. Foto: Mathias Juul

De billigste bredbånd i byen

Taastrup - 06. september 2016

En helt ny analyse foretaget af Samlino.dk for Lokalavisen Taastrup viser, at der er mange penge at spare på bredbånd i Taastrup og omegn.

Analysen tager udgangspunkt i to adresser. Én i Høje Taastrup og en i Sengeløse.

Her er der undersøgt, hvad de danske bredbåndsudbydere kan tilbyde på den pågældende adresse.

- Hvis du er villig til at bruge noget tid på at undersøge markedet, er der virkelig nogle penge at hente ved at vælge den rigtige udbyder. Vores tal viser, at der for den samme hastighed er op til 1.500 kroners forskel mellem selskaberne, siger adm. direktør Kristian Pitzner-Jørgensen fra Samlino.dk

- Tallene viser, at ikke alle selskaber har mulighed for at levere den ønskede hastighed. Er man ikke opmærksom på det, risikerer man at ende op med en hastighed, der er lavere end ens behov. Som hovedregel kan man sige, at man har behov for 10Mbit pr. person i husstanden. Har du flere, der bruger datatungt materiale på samme tid, kan der være brug for at supplere op, tilføjer direktøren, der er uddannet ved CBS og tidligere har arbejdet for McKinsey og Trollbeads.

I Høje Taastrup er Kviknet den billigste udbyder, der kan levere 22 mbit/s til 199 kroner om måneden og 0 kroner i oprettelse til en samlet årlig pris på 2.388 kroner om året.

Til sammenligning vil 50 mbit/s, som er det højeste YouSee kan levere på denne adresse, koste 199 kroner i oprettelse og 299 kroner om måneden til en samlet årlig pris på 3.787. Der er altså en prisforskel på 1.399. På billederne nedenfor ses det fulde overblik.

Højere hastighed i Sengeløse Mindre end 10 kilometer væk i Sengeløse er billedet lignende prismæssigt, men der er langt højere hastigheder at hente.

Her er Kviknet igen billigst med 39 mbit/s til 199 kroner om måneden til en årlig omkostning på 2.388 kroner.

Hiper er den dyreste udbyder at finde i Sengeløse, hvor de leverer fibernet med 1000 mbit/s til en årlig pris på 3.986 kroner. Der er altså 1.598 kroner i forskel i Sengeløse.

Det er værd at nævne, at en tommerfingerregel for hastighed behøvet i en husstand er 10 mbit/s per person. Så for en familie på fire med normalt forbrug vil 40 mbit/s være tilstrækkeligt. Med normalt forbrug forstås, at man ikke spiller meget online, men at internettet primært bliver brugt til at tjekke emails, facebook, streaming såsom Netflix og Spotify.