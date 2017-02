Dansk Retursystem har en stigende mængde emballage, der skal håndteres og derfor ønsker virksomheden at flytte til større lokaler. De bliver dog i kommunen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Dansk Retursystem vil flytte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk Retursystem vil flytte

Taastrup - 16. februar 2017 kl. 11:55 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Retursystem har brug for et fabriksanlæg med større kapacitet, fordi mængden af engangsemballage stiger. Derfor ønsker virksomheden at flytte til et område mellem Bredebjergvej og Halland Boulevard, og plan- og miljøudvalget har netop godkendt, at der udarbejdes en ny lokalplan for dette område, skriver DAGBLADET Roskilde.

Området har et grundareal på knap 73.000 kvadratmeter og afgrænses af Halland Boulevard mod øst, Erik Husfeldts Vej mod nord og Bredebjergvej mod vest. Med undtagelse af en enkelt matrikel er hele området ejet af kommunen og derfor skal der ske et salg.

Selve bebyggelsen forventes at få et samlet areal på ca. 18.000 m2. Herudover ønsker Dansk Retursystem at indlægge ekstra areal i lokalplanen på i alt 12.000 m2 til en eventuel fremtidig udvidelse. Den primære bebyggelse opføres med en højde på 12 meter, men til aflæsning er der behov for en silobygning i den vestlige del af området på op til 15 m.

For at undgå trafikale problemer, skal der laves indkørsel til Bredebjergvej, som lastbiler, der skal til Dansk Retursystem skal benytte, fortæller Flemming Andersen, formand for plan- og miljøudvalget (V).

Den almindelige trafik skal foregå ad Erik Husfeldts Vej.

På fabriksanlægget skal emballagen omlastes og sorteres og derefter køres videre til eksterne anlæg for at blive klargjort til genanvendelse.