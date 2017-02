Den 1. februar 2017 blev Dansk Retursystem kåret som årets grønne indkøber i Netværk for Miljømærket indkøb. Fra venstre: Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, Steen Aagaard, indkøbschef i Dansk Retursystem og Hanne Svenningsen, miljøchef i Dansk Retursystem. Foto: Dansk Retursystem.

Dansk Retursystem er årets grønne indkøber

Taastrup - 13. februar 2017 kl. 07:26

Miljømærkning Danmark har netop kåret Dansk Retursystem som årets medlem 2016 i Netværk for Miljømærket indkøb.

Dansk Retursystem er også udpeget som årets grønne indkøber i Netværk for Miljømærket Indkøb, fordi virksomheden har gjort en særlig indsats for at udbrede kendskabet til og øge efterspørgslen efter miljømærkede produkter og serviceydelser. Eksempelvis var Dansk Retursystem drivkraften bag, at den lokale rengøringsservice MJ Service blev svanemærket.

»Som miljøvirksomhed er det vigtig for os hele tiden at arbejde på at gøre det endnu bedre - også i de daglige rutiner. Når det gælder vores indkøb, giver det stor mening at bruge Svanen og Blomsten som pejlemærker, fordi de gør en reel forskel. Derfor er vi naturligvis rigtig glade for at blive årets medlem,« forklarer miljøchef i Dansk Retursystem, Hanne Svenningsen.

Stolte medarbejdere En stor del af virksomhedens 480 medarbejdere var onsdag eftermiddag mødt op til kåringen i Dansk Retursystems kantine. Ikke uden en vis stolthed. For når hverdagen handler om at spare på jordens råstoffer og skåne klimaet ved at sørge for, at tomme dåser og flasker bliver til nye i stedet for at lave emballager helt forfra, giver det stor tilfredshed at se, at virksomheden også indadtil gør en forskel for miljøet.

»Dansk Retursystem er både et meget ambitiøst og meget aktivt medlem i netværket. De har fokus på at øge andelen af miljømærkede indkøb, og de arbejder målrettet med den årlige rapportering af virksomhedens miljømærkede indkøb,« siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, og uddyber:

»Udbyttet blev for alvor tydeligt sidste år, hvor Dansk Retursystem kunne rapportere om miljømærkede indkøb på ni ud af 10 produktområder. Ved hele tiden at stille højere og højere krav til egne indkøb, er Dansk Retursystem dels med til at øge udbuddet af miljømærkede produkter og services ved at efterspørge miljømærkerne hos deres leverandører. Dels er de med til at øge efterspørgslen, for når Dansk Retursystem fx stiller krav til et hotel eller en rengøringsservice, så stiller disse leverandører også krav til deres underleverandører."

I Netværk for Miljømærket indkøb sætter 14 private virksomheder fokus på Svanemærket og EU-Blomsten i de indirekte indkøb, fx rengøringstjenester, møbler, kontorartikler samt hotel- og konferencesteder.

Udbuddet af produkter og serviceydelser med Svanemærket og EU-Blomsten er vokset markant i løbet af de senere år. Mens der i begyndelsen af 2011 var færre end 6.000 miljømærkede produkter og serviceydelser i Danmark, er der i dag mere end 13.000.