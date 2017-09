Se billedserie Med orkestermusik og fælles march gik tidligere udsendte fra Taastrup Nykirke til Magdas Park. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Dannebrog steg til tops for udsendte

Taastrup - 06. september 2017

Dannebrog var hejst langs Taastrup Hovedgade, da Høje-Taastrup Kommune var med til at markere den nationale flagdag for tidligere udsendte til konfliktområder. I fælles march med et orkester foran sig gik en gruppe tidligere udsendte tirsdag fra Taastrup Nykirke, hvor dagen var startet med andagt, til Magdas Park for at være med til at markere den nationale flagdag til ære for tidligere og nuværende udsendte danskere i konfliktområder.

5. september er blevet dagen, hvor landets kommuner er med til at anerkende den indsats som udsendte har ydet rundt om i verden siden 1948. I Høje-Taastrup Kommune kunne de tidligere udsendte markere dagen med orkestermusik og kranse­nedlæggelse ved æresstenen i Magdas Park for udsendte danskere.

Har sine omkostninger

Flere af de tidligere udsendte var trukket i deres gamle uniform og bar med stolthed deres fortjenstmedaljer og havde selskab af både borgmester og 1. viceborgmester i Høje-Taastrup.

1. viceborgmester Lars Prier (DF) holdt tale ved æresstenen og lagde ikke skjul på, at det kan have sine omkostninger at have været udsendt i konfliktområder.

- En udsendelse til et krigsramt land er en skælsættende oplevelse. Noget der ændrer én for livet. Ingen er den samme efterfølgende. Den store udfordring, når man kommer hjem, er at finde sig til rette igen. Finde en måde at fordøje det oplevede på, så man kan komme videre. Finde mening. Glæde. En hverdag. Genfinde sin familie og sine venner, lød det fra Lars Prier.

