DF genopstiller Kenneth Kristensen Berth

Kenneth Kristensen Berth ses forrest. De øvrige er kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund, Danni Olsen, byrådsmedlem Lars Prier og byrådsmedlem Flemming Hansen, Høje-Taastrup samt lokalformænd Nicolai Larsen, Albertslund og Henrik Pangel, Høje-Taastrup.

Taastrup - 06. juni 2017 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkepartis Medlemmer i Høje-Taastrup og Albertslund Kommune har netop valgt at genopstille folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth i den kreds, der ved sidste valg resulterede i, at Berth for første gang blev valgt til Folketinget. Det skete enstemmigt og uden modkandidater.

»Jeg er meget glad for, at medlemmerne i Høje-Taastrup og Albertslund har betroet mig at være deres kandidat til Folketinget også ved det kommende valg. Jeg vil gøre mit yderste for at sikre, at kredsen igen giver valg for Dansk Folkeparti til Folketinget,« siger Kenneth Kristensen Berth, der er partiets EU-ordfører og næstformand for Europaudvalget.

»Det er vigtigt for mig, at kredsens medlemmer er tilfredse med det arbejde, jeg gør i Folketinget. Jeg forsøger jo ud over mit ordførerskab også at rejse lokale sager på tinge. Når der er forhold, der generer borgerne mener jeg det er min pligt at tage det op,« siger Kenneth Kristensen Berth, der bl.a. har rejst spørgsmålet om betjeningen af Hedehusene St., støjproblematikken og den stigende utryghed i kommunerne i Folketinget.

Kenneth Kristensen Berth er det eneste af Taastrup-kredsens tre nuværende folketingsmedlemmer, der genopstiller til Folketinget, idet såvel Holger K. Nielsen (SF) som Mogens Lykketoft (S) har valgt ikke at stille op og overladt kredsen til kandidater, der ikke for nuværende er valgt til Folketinget.