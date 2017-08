Der er også rig lejlighed til at møde andre cykelentusiaster med en forkærlig for de lidt ældre cykler ved Kroppedal Grand Prix den 19. august. Foto: Privat

Cykelløb på gamle cykler

Taastrup - 18. august 2017 kl. 11:19

Lørdag den 19. august går det atter over stok og sten, når cykelløbet Kroppedal Grand Prix afvikles for femte gang. Løbet er for alle med hang til klassiske cykler og cykelsportens historie og går ad en rute på cirka 35 km gennem det 1000 år gamle kulturlandskab ved Kroppedal Museum ad veje, som er ganske ukendte for mange.

Kroppedal Grand Prix er ikke som andre cykelløb. Her bliver der lagt vægt på det sociale og gode oplevelser i naturen.

Og så er det en betingelse, at man stiller op på en cykel med stel af stål/aluminium/titanium med mindst 25 år på bagen, hvis man vil deltage i løbet.

For alle andre er Kroppedal Grand Prix en oplagt mulighed for at tage hele familien med i Vestskoven og nyde de flotte gamle cykler. Der afholdes naturligvis også 'Skønhedskonkurrence' for flotteste udstyr og cykel.

Løbet går ad en rute på 35 km, som kan køres to gange. En del af ruten foregår på grusveje, der kan være en udfordring for både rytter og materiel. Der køres efter færdselsloven på hele ruten, og der annonceres ikke tider eller uddeles præmier for placeringer.

Se mere på kroppedalgp.dk.

Der er start og målområde ved Kroppedal Museum, og det hele finder sted klokken 10.00 - 16.00.