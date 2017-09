Comedy Zoo on Tour præsenterer Molly, Anders og Thomas

Molly Thornill har optrådt siden 2012 men fik for alvor vind i sejlene efter sin optræden ved Zulu Comedy Galla 2015. Siden har hun optrådt i et væld af sammenhænge, både på comedy-scenerne og som sketch-skuespiller i diverse TV2 Zulu programmer.

Anders Grau fik i 2013 tildelt Talentprisen ved Zulu Comedy Galla og har siden været en efterspurgt spiller på comedy-scenen. Blandt andet med sit første stand-up-show 'Bekymringsfabler' fra 2015 og som sidekick til Linda P i 'Det Alt For Store/Korte Linda P Show' i 2015. Han dannede i 2016 værtspar med Martin Høgsted i P3-programmet Selskabet og kunne også opleves i selskab med Niels Hausgaard som ankermand i TV2s sketchshow Grand Danois. Senest har han kunnet opleves som medvært for Comedy Aid 2016, der også er blevet vist på både TV2 og TV2 Zulu.

Thomas Hartmann er med sine mange præstationer og sin sikre timing noget nær royalty inden for den danske stand-up-scene. Han har i løbet af de sidste 20 år leveret det ene anmelderroste one man show efter det andet sideløbende med at han som manuskriptforfatter har bidraget til at gøre succeser som Langt fra Las Vegas og Jul på Vesterbro langt sjovere. Thomas Hartmann har senest kunnet opleves i sit one man show BETAMAX, der bl.a. fik fem hjerter i Politiken, samt i 3. omgang af det enormt populære comedy-koncept Men's Room sammen med Torben Chris. Vil man samle op på Hartmann før showet kan man svælge sig i udgivelsen Jokebox fra 2016, der indeholder det bedste materiale fra årene i branchen. Og bare rolig, der bliver ingen gengangere, for produktiv som Hartmann er, har han allerede helt nyt materiale klar.