Claus Gawin efterfølger Bjørn Nørgaard

Claus Gawin, der var et ubeskrevet blad i lokale kunstnerkredse, er gået utraditionelle veje og er først blevet anerkendt for sin kunst i udlandet, - således har Saatchi Art, der verdens største udbyder af kunst, udtaget Claus Gawin til deres sommer kollektion af moderne kunst i deres »Summer Abstraction Collection« on Saatchi Art - Curated by Bridget Carron, USA. Claus Gawin har desuden tidligere udstillet sin meget ekspressionistiske kunst i Berlin, og han siger selv om sin kunst:

»Jeg har mange favoritter af malere. Uden at sige for meget vil Gerhard Richter være meget højt på min liste sammen med mange andre. I min kunst lægger jeg vægt på farvevalget og den måde farverne optræder på. Jeg vægter her og nu ekspression og total indlevelse samt det, der kommer ud af at være et helt menneske i nuet, med de nuancer, der er i det. Jeg søger det nye i den virkelighed, vi har i vores relation til nuet og vores omgivelser. Jeg mener, at vi skal søge det overraskende og udfordrende som mennesker. Bryde nogle grænser for at sige det kort.