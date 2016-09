Clairvoyance-succes fortsætter

Det medfører et moralsk og etisk kodeks, der følges strengt, hvilket betyder, at Kit ikke stiller ind på mennesker, der ikke har givet lov og Kit ser heller ikke sygdom, død og ulykke, da dette heller ikke er etisk korrekt.

Kit renser mange arbejdspladser/ boliger for ånder/afdøde, hvorefter hun lægger beskyttelse over stedet, som giver ro til boligen, mennesker eller dyr.

Kit starter meditations hold to gange årligt, da det er vigtig for hende at give folk mulighed for at finde ro og indsigt og samtidig en stor personlig udvikling.