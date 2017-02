Se billedserie »Kom så, Fløng!« Holdbillede af cheerleaderne fra Fløng. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Cheerleading kræver styrke og smidighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cheerleading kræver styrke og smidighed

Taastrup - 18. februar 2017 kl. 13:22 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Grøn og hvid, kæmp med flid!«

Sådan lyder et af de kampråb, der bliver øvet heftigt i festsalen på Fløng Skole.

Siden september er et hold 8-12-årige piger blevet trænet i at lave vejrmøller, gå i bro, synkronisere opstillinger og koreografier samt heppe på deres grønne og hvidklædte foreningskammerater fra andre sportsgrene end deres egen. Pigerne går nemlig på et nystartet cheerleadinghold hos FHI Gymnastik.

Selvom pom pom'er er en del pigernes udstyr, når de råber remser i kor og bevæger sig i takt, så er det langt fra det eneste, deres cheerleading-træning indeholder. Træningen består af et mix af smidighed, masser af gymnastiske øvelser heriblandt tumbling, løft samt koordinering.

Fordi holdet er relativt nystartet og derfor på begynderniveau, er det først i løbet af foråret, at pigerne kommer ud og bruger deres kunnen til at heppe på grønne og hvidklædte foreningskammerater fra FHI's andre idrætsgrene, såsom håndbold og fodbold. Det fortæller pigernes ene instruktør, Sine Nordbo, der selv har en baggrund inden for blandt andet aerobic, bodytoning og yoga.

»Det er et begynderhold, og vi træner meget gentagelser, fordi pigerne som udgangspunkt er på forskelligt niveau. Så den hedder træning, træning, træning. De skal jo blandt andet kunne tumbling, som er øvelser henover gulvet, og løft, så der træner vi meget balance. Og så øver vi cheers eller råb, de skal kunne,« siger Sine Nordbo og fortsætter.

»Målet er, at vi skal ud til FHI-kampe inden for eksempelvis fodbold og håndbold. Vi har også tænkt på, at det kunne være sjovt at være med ude til arrangementer som skolefodbold og håndboldklubbens Fløng Cup. Vi vil godt ud og promovere foreningen. Cheerleading i sig selv er jo en blanding af idrætsformer, så det giver også mening at komme ud på tværs i foreningen og heppe på de andre idrætsgrene,« siger Sine Nordbo.

Fik selv idéen Det er holdets anden instruktør, Stine Gravesen, der fik idéen til at oprette et cheerleadinghold under sidste års afslutning i FHI - en idé som hun straks delte med sin medinstruktør.

»Jeg synes, der manglede lidt her i Fløng. Der er masser af sportshold, men der er ikke så mange ting for børn,« siger Stine Gravesen.

Hun står for de mange spring- og gymnastikdele af pigernes træning.

»Det er især løftene, der fascinerer mig ved cheerleading, for det er der ikke noget af i springgymnastik. Cheerleading er omfattende og svært. Pigerne skal være stærke. Men nu begynder det at ligne noget,« siger hun om træningen.

»Cheerleading er en holdsport, hvor man er dybt afhængig af hinanden. Det tillidsforhold, pigerne skal have til hinanden, kræver et stort samarbejde, ellers lykkes øvelser ikke,« siger Stine Gravesen.

Hjælpes ad »Hjælp hinanden ned i bro,« lyder opfordringen til næste øvelse fra Sine Nordbo til pigerne.

Som sagt, så gjort. Pigerne stiller sig sammen to og to, den ene støtter kammeraten med hænderne ved lænden og så bøjer halvdelen af pigerne sig bagover og rammer gulvet med deres håndflader.

Senere i træningen fortsætter øvelserne parvis, hvor pigerne skal danne et tårn ved at den ene klatrer op og står på den andens lår.

Et af parrene er Lucia på 7 år og Molly på 9 år. Det er deres mødre, der står for træningen.

De to piger går også til springgymnastik.

»Jeg har set en del cheerleading på Youtube, og jeg synes det så sjovt ud,« siger Lucia om hvorfor hun går til cheerleading.

»Det er sjovt, at man laver nogle ting, hvor man skal bære hinanden. Man bliver stærk i armene, så man kan bære noget, og så bliver man smidig, når man træner cheerleading,« siger Molly om det, hun bedst kan lide ved træningsformen.

Hun kan bedst lide at lave springøvelser og at bære på sine kammerater, mens Lucia har en anden præference.

»Jeg kan bedst lide pom pom'erne, for det er noget nyt og anderledes,« siger Lucia.

De fortæller begge, at de egentlig kan være ret generte og nervøse, hvis de skal optræde foran andre.

Fakta om Cheerleading Cheerleading er en konkurrencesport. Foruden det sportslige, betyder sammenholdet utrolig meget for netop denne sportsgren, da tillid og respekt for hinanden er en selvfølge, når man løfter og kaster med hinanden.

Består af springgymnastik, løft, kast og pyramider, som i fagsprog hedder tumbling, stunts, basket tosses og pyramider. Til konkurrencer bliver holdet bedømt på sin teknik, sværhedsgrad og udførsel inden for disse områder. Cheerleading minder om springgymnastik og akrobatik.

På et cheerleadinghold er der forskellige positioner: »Top« eller »flyer« er den, der bliver løftet og kastet af de andre på holdet. Ofte bliver flyeren valgt ud fra størrelse, men teknikken er det vigtigste for en flyer. En »base« er de på holdet, der løfter og kaster med flyeren. Det skal der gode muskler og styrke til at udføre. En »spotter« er en person, der er ansvarlig for at gribe flyeren, hvis han eller hun skulle falde ned fra sin position. Spotteren assisterer også basen med at løfte.

I Danmark hører cheerleading som sportsgren under Dansk Amerikansk Fodboldforbund.

Kilde: Dansk Amerikansk Fodboldforbunds (DAFF) hjemmeside.

»Men så hjælper det, at man er sammen som hold,« lyder det fra Lucia, og Molly giver hende ret.