Billedet er fra sidste års Charlottecup. Foto: Privat

Charlottecuppen gentager succesen

Taastrup - 12. januar 2017 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlottecuppen spilles i Hedehushallen den 25. februar 2017.

Det bliver et brag af en turnering med masser af præmier og gevinster. Der er plads til alle, om du er super god til at spille fodbold eller blot vil være med for at have det sjovt.

Charlottecuppen er en indendørs fodboldturnering i Hedehusene for alle piger og drenge i alderen 10-15 år.

- Man melder et hold til på mindst fire spillere, det kan være dine venner fra skolen eller nogle du spiller fodbold med, fortæller initiativtager Hicham Moutiq.

Turneringen er inddelt i to aldersgrupper henholdsvis 10-12 år og 13-15 år. Man spiller tre kampe i en gruppe af fire hold og de vindende hold går videre i turneringen.

Under turneringen vil der løbende være mulighed for at vinde frugt og chokoladebarer i de små boder, hvor man kan teste sin fodboldviden.

Ligesom sidste år vil der blive uddelt t-shirts med Charlottecuppens logo på, dog er de blevet lavet endnu flottere! For at vinde en t-shirt skal du kunne overbevise arrangørerne om dine unikke fodboldtricks eller score et flot mål eller yde en ekstra indsats for dine medspillere. Det vil ikke kun være muligt for spillerne at vinde en T-shirt, men også for tilskuerne og trænerne. Der vil være kommentatorer med igen i år og være en unik stemning i hallen, så kig endelig forbi.

Det er de unge fra Charlottekvarteret i Hedehusene der er initiativtagere til turneringen tilbage i 2016 i samarbejde med Klub 5'eren, Klub Inn og Cirkuspavillonen. Sidste års turnering var en succes for alle deltagerne og arrangørerne og der er bred enighed om at gentage turneringen igen i år.

Turneringen starten klokken 12.00. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 14. februar på mobil 61222879 eller send en mail til anders@charlottekvarteret.dk