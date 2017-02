Champions League med 120 børn

I et tæt samarbejde mellem Fløng Skole, SFO Kæret og FK Engvadgård er det traditionelle populære Champions League-stævne igen afholdt med over 120 børn fra 1.-9. klasse.

Holdene er blandet på kryds og tværs af årgangene, og der spilles i originale fodboldtrøjer. En del af reglerne er, at de ældste børn bliver anførere for holdet, som så betyder, at de skal samle holdene, sørge for at alle har bluser på og møder rettidigt op til kampens start.